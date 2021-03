De verkoop van nieuwe auto's blijft fors lager door de coronacrisis, tonen nieuwe cijfers. Vlaanderen investeert de komende jaren 9 miljard euro in woningbouw. De regering vraagt banken om manuele basisdiensten te garanderen. De energielabels voor huishoudtoestellen bestaan 15 jaar en zijn aan vernieuwing toe. Uber-chauffeurs mogen smartphone niet meer gebruiken in Brussel. Het aantal reizigers van De Lijn is gehalveerd.