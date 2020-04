3.000 euro voor ondernemingen die actief blijven tijdens de coronacrisis, maar hun omzet met minstens 60% zien kelderen / Ook federale regering werkt aan nieuwe crisismaatregelen / Verkooptoppers in lockdown-tijden / Wankelend E5-Mode krijgt bescherming tegen z'n schuldeisers en moet op zoek naar overnemen in volle coronacrisis / 4 Delhaize-winkels dicht door staking / Ook in VS wil supermarktpersoneel extra compensatie / Trump biedt zich aan als bemiddelaar in de olie-veldslag tussen Rusland en Saoedi-Arabië / ABInBev haalt een pak cash binnen uit verkoop, hoe belangrijk is dat? / Janssen Pharmaceutica krijgt nieuwe CEO, die meteen een forse uitdaging krijgt: de race naar een coronavaccin