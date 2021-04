Vinger aan de pols van de arbeidsmarkt: aanwervingen blijven haperen - loonsverwachtingen nauwelijks aangestast door crisis / Onderzoek Trends: opkomende techreuzen houden niet van België / Digitale algemene vergaderingen lokken meer aandeelhouders / OVAM start de sloop en sanenering van de zwaar vervuilde Alvat-site / Ook Frankrijk moet coronamaatregelen weer opdrijven / Amerikaanse president Biden gooit nog eens 2.000 miljard dollar in de strijd, bedrijven moeten meebetalen / Beursgesprek: Taiwanese chipproducent TSMC pompt 100 miljard dollar in extra productiecapaciteit - Aedifica neemt 19 woonzorgcentra over in Duitsland