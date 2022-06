Staatssecretaris Mahdi wil Oekraïense vluchtelingen onbeperkt aan het werk kunnen houden. Onze economie kan de extra handen goed gebruiken. Sekswerk verdwijnt uit het strafrecht in ons land, meteen een Europese primeur. Daan Bauwens geeft in de studio uitleg bij het belang daarvan. Hij is directeur van Utsopi, de Belgische belangenvereniging voor sekswerkers. Zorgpersoneel gaat meer verdienen, zo kondigt minister Vandenbroucke aan. Lufthansa Technik verkoopt z'n onderhoudsactiviteiten buiten Duitsland aan de Belgische luchtvaartgroep Blueberry, die 900 mensen gaat bundelen binnen z'n afdeling Sabena Engineering. Onderzoekers van de KU Leuven stellen de resultaten voor van hun 'Agrivoltaics'-experiment: een combinatie van peren- en energieteelt. In het beursgesprek hebben we het met Tom Simonts over de cijfers van Salesforce, Chargepoint en... over steenkool!