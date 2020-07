Nationale Bank duwt de banken in de rol van crisisbestrijders / Vlaamse biotechbedrijfjes Ziphius Therapeutics en myNEO werken volop aan een coronavaccin / Waalse specialist in bedrijfssoftware Emasphere haalt 2,5 miljoen euro op / Ryanair-topman O'Leary dwingt loonsverlagingen af / Walibi heropent op een kwart van z'n capaciteit / Korte berichten: Leroy treft minnelijke schikking - Huiszoekingen bij Wirecard - Goede testresultaten voor coronavaccin van Pfizer en BioNtech - Tesla overvleugelt nu zelfs Toyota in marktwaarde / Markten: TINC differentieert naar datacenters, terwijl Econocom zwoegt om terug te plooien op z'n kernactiviteiten