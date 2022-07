Het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord is ondertekend: wat staat erin en wat vindt een arbeidseconoom ervan? Een cruciale stap naar de cashloze maatschappij is gezet, meteen wordt ook het zwart geld-circuit uitgedroogd. China laat voelen wie de baas is in Hongkong, 25 jaar na de hereniging. Samen met Trends hebben we een exclusief interview met ex-topvoetballer en Vlaams padelpionier Tom De Sutter, over de ambities van Arenal na de krachtenbundeling met Alychlo van Marc Coucke. In het beursgesprek blikken we terug op de rampzalige eerste jaarhelft én kijken we vooruit.