Onderwijsminister Weyts start 1 september in een technische- en beroepsschool, niet toevallig / Beroepsopleidingen in de picture: bakkerijschool kan uitpakken met nieuwste technologie - start van extra opleidingen vrachtwagenchauffeur - Infrabel neemt zelf z'n beroepsopleidingen in handen in "spoorschool" / Strijd om de toekomst in de energiemarkt: TotalEnergies mag 3.000 laadpunten installeren in Antwerpen / Beursgesprek: bespreking van de kraakverse halfjaarcijfers van D'Ieteren - drankengigant Pernod Ricard herstelt snel van coronadip - doembericht van Europese beurswaakhond ESMA: "Exhuberante markten - Zet u schrap voor sterke correctie!"