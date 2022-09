Winkelketens Makro en Metro België zoeken bescherming tegen hun schuldeisers. De hoop is dat intussen de levensvatbare onderdelen nieuwe eigenaars vinden, die een deel van het personeel mee overnemen. Biocartis herschikt z'n schulden en tankt 66 miljoen euro vers kapitaal. Dat moet het Mechelse bedrijf een heel eind op weg naar winstgevendheid brengen. Confederatie Bouw wordt herdoopt in "Embuild". Colruyt herbruikt z'n afvalwater, zelfs uit de toiletten! En vergroot ook z'n regenwaterbuffer. Dankzij die ingrepen bespaart de retailer, terwijl hij zich ook wapent tegen de droogte. In China gaat opnieuw een miljoenenstad in lockdown, die ook fabrieken van VW en Intel treft. Na jaren van achteruitgang winnen technische opleidingen in het middelbaar onderwijs opnieuw aan populariteit. Minister Ben Weyts bezoekt het GO! Atheneum in Halle. / Z-Beurs met Kris Kippers over de barslechte beursdag, de kapitaaloperatie van Biocartis en het halfjaarrapport van Hyloris.