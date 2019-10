Mithra strikt Amerikaanse anticonceptiereus Mayne Pharma / Haven Oostende neemt windenergie-terminal volledig over / Soubry investeert 7 miljoen in 'al dente'-pastalijn / Ryanair-topman O'Leary ziet maar 5 overlevers in Europese luchtvaart / Japan trekt btw-tarief op voor sociale uitgaven / 70 jaar Volksrepubliek China: machtsvertoon moet hardnekkige problemen camoufleren / Beursgesprek: de Amerikaanse deal van Mithra - de geldzorgen van Exmar - Vestas haalt groot Amerikaans project binnen