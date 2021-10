Coolblue, de "anti-Bol.com", kondigt beursgang aan / De mondmaskers mogen af: Unizo en Comeos lanceren meteen "Weekend van de Klant", want het shopping-najaar moet gensters geven / Op zondag ook nog Open Bedrijvendag, met FrieslandCampina als headliner / Reportage uit het Waalse overstromingsgebied in het zog van een overwerkte verzekeringsmakelaar / Facebook zwaar op de rooster gelegd in de Amerikaanse senaat over de verborgen negatieve impact van Instagram op onze jeugd / Beursgesprek: desastreuze maand september is afgesloten: waar staan we nu?