Schade door natuurrampen dit jaar uitzonderlijk hoog / Recordaantal ondernemers gooit dit jaar de handdoek in de ring / Winkelkar in één jaar 18 procent duurder (Test Aankoop) / Ontwikkelaar virtuele fietsderailleur haalt 22 miljoen euro op / Nederlandse Lightyear start met serieproductie van elektrische zonne-auto's / IBM opent eerste Client Innovation Center in ons land / China lijkt bereid strenge coronabeleid te versoepelen / Chinese president waarschuwt Europees Raadsvoorzitter Michel voor escalatie in Oekraïne / Elon Musk wil brein en computer rechtstreeks laten communiceren via hersenimplantaat / Europese beurzen hoger na rente-uitspraak van Fed-voorzitter Powell