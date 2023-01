Leveringsproblemen drukken de autoverkoop in ons land, terwijl de krachtverhoudingen tussen de merken verschuiven. Voor mee analyse en een vooruitblik op het nieuwe jaar zit Gabriel Goffoy van Febiac in onze studio. Kroatië is voortaan lid van de euro- en de Shengenzone, maar inflatie bederft de pret. Trendwatcher: "De consument van 2023 wil instant impact". De exclusieve David Lloyd Leisure Club opent de deuren voor een gezonde nieuwjaarsduik. De Europese beurzen openen het jaar met flinke winsten. Ons beursgesprek starten we met de stelling dat de S&P 500-index dit jaar 13% kan winnen.