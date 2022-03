Oorlog in Oekraïne stort ons in energiecrisis / Inflatie in eurozone bereikt alweer nieuwe recordhoogte, nog aangewakkerd door verzwakkende euro / President Biden wil vooral de koopkracht van de Amerikanen vrijwaren / Ford gaat afdeling elektrische wagens afsplitsen / Overheidssteun voor elektrische bussen bij onderaannemers De Lijn / Ryanair had zich ingedekt tegen dure olie en ruikt commerciële kans / Vlaams-Nederlands onderzoek naar dijkbescherming moet ons beschermen tegen zondvloed / Etex levert modulaire huizen voor slachtoffers overstromingen, toegepast bouwtechniek opent persperctieven / "L'empire des lumières" van Magritte onder de hamer bij Sotheby's / Beursgesprek: banken delen zwaar in de klappen - Just Eat Takeaway boekt "maar" 1 miljard verlies