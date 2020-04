We starten positief: de Brusselse dataspecialist Collibra krijgt bij een nieuwe kapitaalronde een waardering van liefst 2,3 miljard dollar. Verder in Z-Nieuws: De lockdown legt de vastgoedmarkt lam / Corona zal blijvende impact hebben op de winkelstraat / Europa wil jobs redden met steun voor deeltijds werk / Trump praat de olieprijs omhoog / Focus op Melexis en Retail Estates in het beursgesprek