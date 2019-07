VS wil voor vier miljard dollar extra aan Europese producten belasten / Gebikkel over Europese topjobs sleept aan / Homans en Beke leggen de eed af / Sociaal bemiddelaar aangesteld in conflict bij Swissport / Oudste nog werkende weverij vindt overnemer / Unifly haalt 17 miljoen euro op / Belgische drone-sector bereidt zich voor op Europese regels