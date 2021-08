Productie Biocartis "aanzienlijk getroffen" door brand / Vonovia verhoogt haar bod op sectorgenoot Deutsche Wohnen / Bolt haalt 600 miljoen op voor snelle boodschappendienst / Twitter-baas koopt Afterpay / Soltech maakt doorstart met geïntegreerde zonnecellen / Logistieke problemen zijn zegen voor scheepswerven en cargotreinen / Corona-impact op rusthuisbezetting / Pfizer en Moderna verhogen prijzen vaccins / Met deze zonnewagen verdedigen studenten wereldtitel in Marokko / Z-Beurs met Patrick Casselman over resultaten Axa & Heineken en GBL participeert in Franse spelproducent