BP sluit het rijtje van superwinsten bij de westerse olie-majors. Aanleiding om ons beursgesprek volledig te wijden aan de dure olie en de gevolgen daarvan. Nancy Pelosi landt in Taiwan, tot woede van China. Een nieuw opbod aan Amerikaans-Chinese sancties dreigt. Het management van Mylène neemt de Vlaamse cosmeticaproducent over, samen met investeringsfonds In2Action en met met steun van het Vlaamse Welvaartsfonds. Opmerkelijk: Zwitsers onderzoek toont aan dat zonnereactoren op grote schaal kerosine en andere brandstoffen kunnen produceren. En zo zijn we opnieuw bij de energiemarkt beland.