Overheid en privé financieren Relancefonds van 350 miljoen euro / Van Peteghem belooft behoud bijdragekorting op onderzoekers / Spontane staking in garages van D'Ieteren / Bemestingsperiode niet verlengd: Boerenbond en ABS teleurgesteld / 5,7 miljoen extra voor Belgische sojateelt / Privacyboete van ? 225 miljoen voor Whatsapp / Deutsche Bahn naar rechter tegen derde machinistenstaking / Overheidsingrijpen drukt Chinese huizenprijzen / Warner opent grootste pretpark ter wereld in Peking / Biocartis lanceert één test voor corona, RSV én griep / Z-Beurs met Ken Van Weyenberg over de dalende steunaanvragen in de V.S., chiptekort bij Sequana Medical en ongeduld bij Biocartis-beleggers