Het vermogen van de 'goede huisvader' lijdt zwaar onder obligatiecrash. Reacties en analyse door Geert Noels en Philippe Gijsels. Topbankier Max Jadot ziet géén economisch rampscenario opdoemen. Prijsbeperkingen in de maak op Russische olie én gas. De Colruyt-familieholding investeert in Ingrizo, een leverancier van gezonde voedingsingrediënten. In het beursgesprek vertrekken van het Amerikaanse arbeidsrapport, om het beursherstel te verklaren na een rotslechte week.