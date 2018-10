Z-Nieuws 02/10/18: Elia ziet de kans op stroomonderbrekingen sterk verminderen

Hoofdrolspelers elektriciteitsmarkt samen in Kamercommissie / Verhittend pensioendebat mondt uit in betogingen / Duitse regering wil de dieselauto redden met premies / VLM-Fokkers staan in de uitverkoop bij veilinghuis / Beursgesprek: Italiaanse politicus haalt om z'n eentje de financiële markten onderuit en Amazon verdubbelt z'n minimumlonen in de VS