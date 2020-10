Verrassende plotwending in Amerikaanse verkiezingsstrijd: Trump loopt coronabesmetting op / Delhaize positioneert zich als supermarkt voor gezonde voeding / Wereldhave Belgium ziet de consument terugkeren naar z'n winkelcentra / Roularta investeert fors in hightech rotatiepers / 30ste Open Bedrijvendag in virtuele editie / Deens autodeelplatform GreenMobility strijkt neer in ons / land / Docu "Crazy Money" toont potentieel van basisinkomen in Afrika / Beursgesprek: twee sturende factoren op de markten dit jaar komen samen: Trump en corona. Onze vertrouwde beursanalist op vrijdag Philippe Gijsels geeft duiding.