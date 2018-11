Z-Nieuws 02/11/18: China en de VS al kibbelend op weg naar handelsakkoord

Trump wil deal sluiten met China / België in Europese kopgroep Artificiële Intelligentie / Buitenlandse investeringen pieken, maar terugval dreigt / Sterke vraag oververhit Gentse huizenmarkt / Japan opent arbeidsmarkt voor migranten, tegen z'n gesloten cultuur in / Beursgesprek: sterke loongroei in de VS en versomberend Alibaba