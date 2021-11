Eerste resultaten klimaatconferentie in Glasgow / Uitgerekend nu kondigt China extra kolenproductie aan en pakt BP uit met miljardenwinst / Tweedehands-automarkt kan een versnelde elektrificatie niet aan / Kort: Vlaamse en Brusselse investeringen in laadpalen - Ambitieuze beursplannen voor autobouwer Rivian - Opel lanceert spotgoedkope Rocks-e in Duitsland - Grootste overname ooit voor Coca-Cola - Tijdelijk bestand in Brits-Franse visserijconflict / Extreem onzekere tijden voor jonge boeren / VS en Europa zetten tarievenoorlog 'on hold' / Beursgesprek: De bomen groeien tot in de hemel voor Pfizer - Miljardenwinst voor BP - Koers Hellofresh schiet 17% hoger