Z-Nieuws 03/01/19: Hernieuwde dreiging dwangsommen voor Uber in Brussel

De juridische veldslag tussen Uber en de Brusselse taxidiensten / Biotech-belofte Confo Therapeutics krijgt toegang tot Vlaamse spits-technologie / Piano's Maene neemt Nederlandse tegenhanger Ypma over / Solden dwingen retailers verder in defensief / Shopping center opent "man cave" voor mannen op de vlucht / Beursgesprek: ongeziene omzetwaarschuwing van Apple wakkert de onrust aan, een nieuwe megadeal in farma-land zorgt voor wat tegengewicht