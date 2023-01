Jumbo rondt de kaap van 10 miljard, maar spreekt zelf over een "bewogen jaar'. De verovering van ons land kost handenvol geld en loopt moeizaam. De elektrische auto overheerst de Noorse autoverkoop, maar stoot op groeipijnen. Tesla loopt een zware boete en reputatieschade op voor misleiding van de Koreaanse consumenten. Kenianen lanceren hun eigen platform voor creatievelingen, als alternatief voor Spotify en YouTube. Red Bull sponsort samen-studerende blokkers. In het beursgesprek: dalende rente vuurt de nieuwsjaarsrally verder aan. en Brenntag ziet af van een overname in de VS, onder druk van een activist.