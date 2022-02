Ongezien: 230 miljard dollar beurswaarde in één klap weg bij Meta / De groei Facebook stokt en dat schokt, studiogast Carole Lamarque geeft duiding / Trendwatcher Bert Van Thilborgh ziet de "metaverse" snel onwikkelen / MediaMarkt trekt zich terug uit de Makro van Deurne, want die trekt te weinig volk / ING België ziet z'n klanten meer beleggen en meer lenen, terwijl z'n kosten dalen / De ECB zet een scherpe bocht in, naar een veel snellere renteverlaging / In het beursgesprek gaan we verder op het nieuws: blik op de ravage die Meta aanricht - de resultaten van de volledige ING-groep