"Toxisch" is het etiket dat Russische olie, gas, aandelen, obligaties en staatspapier opgeplakt krijgen. De grondstofprijzen stijgen steeds extremer en wakkeren de vrees aan voor ongeziene inflatie. Russische effecten zijn niet langer verhandelbaar en hun waarde verdampt. Het zijn uitzonderlijke tijden op de financiële markten. Nog in de nieuwsuitzending: het optimisme van Brussels Airlines, de sterke veerkracht van onze arbeidsmarkt en een innovatieve plooibare microprocessor die imec ontwikkeld heeft. In het beursgesprek: de speculaties over een beursexit van Ontex en de resultaten van Argenx en Lufthansa.