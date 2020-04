Gespannen Carrefour-personeel voert actie / De zorgsector gaat onderling personeel uitwisselen / Beursgenoteerde kotbaas Xior geeft korting aan huurders, maar wil ook aandeelhouders tevreden houden / De eventsector verliest miljarden aan omzet - reportage bij betrokken spelers / Het Amerikaanse werlozenleger is in twee weken met 10 miljoen aangedikt, waar gaat dit heen? / Tegen de trend in: "Wealthtech"start-up InvestSuite haalt 2 miljoen op