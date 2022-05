Focus op onze automatsiche loonindex: in Nederland benijden ze ons ervoor én hij beschermt wel degelijk onze koopkracht, ook al is de perceptie anders. Grote prijsstijgingen in de supermarkten blijven nog uit, retailspecialist Pierre-Alexandre Billiet legt uit waarom. De Vlaamse mediasector gaat ons mediagebruik veel preciezer meten en dat moet dan weer adverteerders overtuigen. reMYND legt beloftevolle resultaten voor van z'n Alzheimer-middel. Beursgesprek: kwartaalresultaten BP opgedreven door piekende energieprijzen, maar gedrukt door afschrijving op Russische belangen - kwartaalresultaten BNP Paribas opgedreven door razenddrukke marktenzalen - tegenvaller voor Covid-medicijn van Pfizer.