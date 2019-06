Nationale Bank wil kredietverlening door banken afremmen / China drijft handelsoorlog verder op, recessievrees groeit / l'Oréal in Libramont omgebouwd tot "droge" fabriek / Stella Artois Leuven mag oer-Amerikaanse Bud brouwen voor de Franse markt / Europese brouwers verzamelen in Antwerpen / Beursgesprek: Duitse chipproductent Infineon neemt Amerikaans sectorgenoot Cypress Semiconductors over + de groeiende recessievrees op de markten