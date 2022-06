Bouwbedrijf Louis De Waele in het pilootproject 'asielzoeker zoekt match' van staatssecretaris Sammy Mahdi. De sector smeekt om extra handen en asielzoekers willen graag aan de slag. Brouwerij De Halve Maan haalt 2 miljoen op in amper 24 uur tijd. Z'n crowdleningcampagne veroorzaakt een stormloop. Matthias Browaeys van crowdfundingplatform WinWinner getuigt in de studio. De Vlaamse fictiereeks "Twee zomers" is werelwijd beschikbaar op Netflix en werd daarvoor 11 x gedubd en 30 x ondertiteld. Elon Musk wil 10% jobs schrappen bij Tesla, vanwege z'n "super bad feeling" over de economie. Zo'n slecht gevoel hebben ook de Turken en de Pakistani, waar de inflatie brede lagen van de bevolking zwaar impacteert. In het beursgesprek gaan we met Philippe Gijsels verder in op het snel opstekende economische pessimisme in de Verenigde Staten. Het begon met topbankier Jamie Dimon, die de maand juni inzette met een waarschuwing voor een economische storm...