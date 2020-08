De industrie in de eurozone herpakt zich na zware terugval / De Bouwunie slaakt een noodkreet nu de orderboekjes leeg blijven / Ondernemingsrechtbank spreekt faillissement FNG uit / Alleen winkelen nefast voor start zomerkoopjes / Mithra-CEO stapt in Luikse eersteklasser Standard / Microsoft jaagt op de Amerikaanse activiteiten van TikTok / Werken tot je tachtigste? / In het beursgesprek: een blik op de resultaten van PostNL en Heineken en opvallende koerssprong van IBA.