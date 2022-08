De exodus uit Brussel is ook een jobvlucht, terwijl die jobs daar net hard nodig zijn. Brusselaar Rene Konings van Agoria volgt de lokale economie al jaren op de voet en is onze studiogast. Zeal Robotics haalt zaaigeld op bij Marc Coucke en ingenieursbureau Comate voor de ontwikkeling van magazijnrobots. Nog meer "smart equity" vloeit naar de compacte en duurzame schoonmaakproducten van e-commercebedrijf Brauzz. De hitte remt de Franse elektriciteitsproductie nog verder en stuwt tegelijk het verbruik. Jonge boeren grijpen de mega-investering van Ineos aan om de onrechtvaardige behandeling van hun sector aan te klagen in het stikstofdossier. In de beurs bekijken we de automarkt door de ogen van Ferrari en BMW. Airbnb illustreert dan weer de heropleving van het toerisme.