Match- en Smatchsupermarktketen wil het tij keren met herstructurering en nieuwe investeringen / Boris Johnson verliest meerderheid in parlement nadat z'n stellingname het pond onder de 1,2 dollar torpedeerde / Digitalisering en duurzaamheid verovere bouwsector - internationaal congres in Brussel toont innovatief project in Laken / Voorstelling van de elektrische Opel Corsa / Miljardeninvesteringen in duurzame energie blootgelegd: China leidt, Europa volgt, Amerikanen hinken achterop / Abdijbier blijft scoren: Norbertijnen van Heverlee brouwen opnieuw / Beursgesprek: prijsvechters voorop: Colruyt in de supermarktsector en het Franse Iliad in de telecom