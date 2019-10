Zware Amerikaanse sancties voor ongeoorloofde Europese subsidies aan Airbus / Amerikaanse sancties bedreigen Belgische economie via een omweg / Vlaamse landbouw kent herstel, maar negatieve uitschieters / Alweer nieuwe federale minister van Economie / Nieuw brexit-voorstel lauw onthaald / Boeing wil 737MAX nog dit jaar weer in de lucht / Xwift blijft creatief in z'n zoektocht naar vrachtwagenchauffeurs / Beursgesprek: impact Amerikaanse sancties top de koerstabellen - schok uit de Amerikaanse dienstensector - Econocom naar laagste peil in 7 jaar