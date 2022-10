Elia bouwt tegen 2026 voor onze kust het eerste energie-eiland ter wereld. We brengen in deze uitzending de plannen in beeld. Minister van Werk Jo Brouns wil huisvrouwen en -mannen naar de arbeidsmarkt lokken. De Britse regering voert de belastingverlaging voor de rijksten dan toch niet in: een vernederende U-turn voor premier Truss en financiënminister Kwarteng. Voor de tweede maand op rij is er een stijging van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens. Op jaarbasis ligt de verkoop van nieuwe personenwagens nog steeds 10,2 procent lager. Maar opmerkelijk zijn de cijfers van Toyota. Daarvan werden er het voorbije jaar 32.4 procent méér in geschreven.