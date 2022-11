Zalando bereikt voor het eerst meer dan 50 miljoen actieve klanten / Belgische e-commerce blijft groeien / Telenet wil toegang tot het netwerk van het Waalse VOO / Musk wil de helft van het personeel bij Twitter ontslaan / Bank of England voert grootste renteverhoging door in 33 jaar / Vooruitzicht op hogere Amerikaanse beleidsrente duwt aandelenmarkten in het rood