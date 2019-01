Z-Nieuws 04/01/19 : Recordaantal testamenten geregistreerd in 2018

Vlaamse werkloosheid op laagste peil in 10 jaar / Vakbonden en burgerorganisaties voeren actie voor rijkentaks / Google sluist zo'n 20 miljard euro via Nederland door naar Bermuda / Minister van Werk Peeters trekt 400.000 euro uit voor preventie van burn-outs / Vlaamse overheid pompt meer geld in Business Angels Network / Renault-topman Ghosn vraagt openbare zitting over verlenging van zijn aanhouding / Amerikaanse delegatie naar China voor nieuw handelsoverleg / Waalse Cabin3D trekt naar CES-techbeurs in Las Vegas