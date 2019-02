Z-Nieuws 04/02/19: Zelfs Ryanair worstelt met concurrentie

Dalende ticketprijzen door overaanbod duwen Ryanair in het rood / Nissan annuleert Britse investering vanwege Brexit-chaos / Eerste automatische aardbeienplukrobot is Belgisch / AB InBev Investeert miljoenen in brouwerij Hoegaarden / VBO vraagt verdere lastenverlaging in verkiezingsmemorandum / Belfius en Stichting tegen Kanker lanceren investeringsfonds tegen kanker / Z-Beurs over