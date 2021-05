Werkloosheid in Vlaanderen daalt maar het aantal langdurige werklozen neemt toe. Door de coronacrisis zijn de accijnsontvangsten uit brandstof voor de overheid met een miljard euro gedaald. Europese uitstootrechten voor een ton CO2 zijn voor het eerst meer dan 50 euro waard geworden. Amper 1 procent van de geneeskundestudenten wil nog bedrijfsarts worden. Hopr, de eerste volledige online supermarkt van ons land trok vandaag voor het eerst op ronde. Supermarktketen Carrefour heeft in Willebroek een nieuw distributiecentrum geopend, uitsluitend gericht op online bestellingen. Umicore en BASF gaan elkaars patenten gebruiken. De bekende Italiaanse fietsbandenmaker Vittoria neemt het Nederlands A. Dugast over. Na 27 jaar zetten Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda een punt achter hun huwelijk. Reisaandelen gaan omhoog en Colruyt Group koopt fitnessketen JIMS: Danny Reweghs (Trends) analyseert.