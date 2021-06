Zelfstandigen zullen zelfde pensioenrechten kunnen opbouwen als werknemers: "historisch" volgens Unizo, "onverantwoord" volgens pensioenspecialisten / Marck Coucke stapt in het Leuvense ingenieursbedrijf Comate / Conneqtr digitaliseert grote bouwwerven / Fabrikant van landbouwmachines CNH Industrial creëert honderden jobs tegen topsnelheid / G7 zoekt doorbraak in wereldwijde bedrijfsbelasting / Beursgesprek: teleurstellend Amerikaans banenrapport is goed nieuws voor beurzen