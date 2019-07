Barry Callebaut investeert 100 miljoen in Lokeren / Xior gaat studentenkoten bouwen in Namen, eerste project in Wallonië / Volvo zet auto's heen en terug op spoorlijn tussen Gent en China / Brusselse werklozen gedescrimineerd op grond van afkomst / Adshot leidt adverteerders naar online influencers en haalt daarvoor geld op bij bekende markteingspecialisten / Beursgesprek: vergelijking tussen de Amerikaanse en de Europese beurzen