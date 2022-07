Studiogesprek met luchtvaartexpert Wouter Dewulf over precaire toestand luchtvaartsector / Hoge Raad voor de Werkgelegenheid luidt alarmklok over werkgelegenheidsgraad / Expertengroep legt autovrije zondagen en snelheidsverlaging naar 100 km/u op regeringstafel / Kosten overstromingsramp opgelopen tot 2,8 miljard euro voor Waals Gewest / Voor het eerst in dertig jaar heeft Duitsland een maandelijks tekort op z'n handelsbalans / Chocoladeproducent Barry Callebaut vernietigt honderden ton met salmonella besmette chocolade / Communicatie expert Peter De Keyzer lovend over crisiscommunicatie Barry Callebaut / In het beursgesprek met Danny Reweghs: opnieuw strenge FDA voor Hyloris, Colruyt bekijkt plannen windenergiedochter en Britse antitrustautoriteit plaatst vraagtekens bij verkoop Engineered Foaming bij Recticel