Lotus Bakeries bouwt een fabriek in Azië voor zijn kosmopolitische Biscoff-koekje, z'n CEO heeft nu al honger naar méér. ING België wil z'n winst herstellen met minder kantoren en meer digitalisering. Brussels Airlines mikt pas vanaf volgend jaar op winst, vanaf deze zomer wil het de bocht nemen. De VN secretaris-generaal haalt uit naar de "immorele superwinsten' van de olie- en gasbedrijven. En dan had hij de resultaten van Glencore nog niet gezien... En terwijl de energiereuzen geld scheppen voorspelt Andrew Bailey het grootste welvaartverlies voor de Britten in 60 jaar. Tegelijk trekt z'n Bank of England de rente met een stevige 50 basispunten op. In het beursgesprek focussen we op de stevige omzetstijging van Euronav en de krimpende winstmarge van Fagron op groeiende verkoopcijfers.