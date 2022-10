Rapport legt de strategie bloot achter de Chinese staatsrederij Cosco - auteur Jonathan Holslag is onze studiogast. Het inkomen van onze landbouwers zakt dit jaar naar "alarmerend" niveau, zo blijkt uit de jaarlijkse raming van de Boerenbond. Marktleider in rijstzetmeel Beneo investeert 50 miljoen euro in een nieuwe productielijn. De "eengemaakte snellader voor de eengemaakte markt" krijgt groen licht in het Europees Parlement. De stijgende rente remt de vastgoedmarkt, maar een forse correctie moeten we niet vrezen, zo vertelt de vastgoedspecialist van ING België. En de Nederlandse ontwikkelaar van de Lightyear-zonnewagen kloppen in Antwerpen aan bij Vlaamse investeerders. In het beursgesprek gaan we uitgebreid in op het herstel na een zware verliesreeks. Insiders kopen trouwens al volop bij...