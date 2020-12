Corona dwingt Bekaert tot nieuwe herstructurering / Beurswaakhond FSMA waarschuwt voor nieuwe fraudegolf met cryptomunten via Twitter / Belgische koffieketen Cantata wil na Rusland ook eigen land veroveren / AB InBev compenseert dan toch horeca-uitbaters voor tweede coronagolf / Kinepolis krijgt tik omdat Warner Bros. films in 2021 tegelijk streamt en in cinema lanceert / Z-Beurs: Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis geeft z'n vooruitzichten voor 2021