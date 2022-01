Regering pleit bij Europa voor soepelere luchtvaartregels/Recordverkoop tweedehandswagens in 2021/Volvo heeft vorig jaar 5,6 procent meer auto's verkocht/Leuvense scale up Diabatix haalt 2 miljoen euro op/Auchan zou opnieuw azen op Carrefour/Bij Illochroma in Genk rollen kindermondmaskers vlot van de band/Beursgesprek met Tom Simonts; groot Aziatisch vrijhandelsakkoord, autobouwer Stellantis gaat samenwerken met Amazon