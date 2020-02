Belgische overheid kan 300 miljoen euro dividend cashen van BNP Paribas / Europese Commissie opent debat over Stabiliteitspact / Grootste chocolademagazijn ter wereld komt in Lokeren / Barry Callebaut opent fabriek voor zuivelvrije chocolade in Duitsland / Helft van de Belgen wil niet betalen om pakjes te retourneren / Christian Van Thillo zet een stap opzij / Belgische software maakt dagelijks gebruik handpalmscan mogelijk /