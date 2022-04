Steenkool en schepen uit Rusland niet langer welkom in Europa / Oekraïnecrisis dreigt ravage aan te richten bij modewinkels / Marc Coucke investeert in Gentse softwarebedrijf Itineris / Oekraïnecrisis dreigt ravage aan te richten bij modewinkels / Patentaanvragen: farma is koploper in Belgische innovatie / Ontwikkeling zelfrijdende trucks is race tegen de klok / Kaluga, epicentrum van Russische auto-industrie, in diepe crisis / Beursgesprek: beleggers haasten zich naar duurzame energie - Franse presidentsverkiezingen sturen beurssentiment in Parijs