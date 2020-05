"Landen moeten gezamenlijk onderhandelen met Lufthansa" (vakbonden Brussels Airlines) / General Electric schrapt nog eens 10.000 banen in luchtvaartdivisie / 4 miljoen Belgen krijgen dit jaar ingevulde belastingbrief / Maxi Toys vraagt bescherming tegen schuldeisers / Winkelcentrum Docks Bruxsel maakt zich klaar voor heropstart / ECB krijgt van Duitse rechters 3 maanden om obligatie-aankopen te verantwoorden / Amerikaanse overheid gaat dit kwartaal 3000 miljard dollar nieuwe schulden uitgeven / VK en VS starten gesprekken over handelsakkoord